Как по англйски будет 10:05,4:45,7:00,5:50
Английский язык
Как по англйски будет 10:05,4:45,7:00,5:50
Ответ(ы):
Гость:
10:05 - it`s five past ten am 4:45 - it`s quarter to five am 7:00 it`s seven o`clock am 5:50 - it`s ten to six am
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Алгебра
Найдите второй двучлен в разложении на множители квадратного трехчлена, если мож??о с решением, срочно 2х^2+5x+3=2(x+1)*(...) Ответы: 2х+3 ...
История
Математика
Геологи прошли маршрут длинной 75км в первый день они прошли 3/25 всего маршрута а во второй 4/25 всего маршрута какой путь прошли геологи за эти д...
Биология