Как по англйски будет 10:05,4:45,7:00,5:50

Английский язык
Как по англйски будет 10:05,4:45,7:00,5:50
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10:05 - it`s five past ten am 4:45 - it`s  quarter to five am 7:00 it`s seven o`clock am 5:50 - it`s ten to six am
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