За 3 одинаковых батона заплатили n руб. Сколько таких батонов можно купить на 60 руб.
Математика
За 3 одинаковых батона заплатили n руб. Сколько таких батонов можно купить на 60 руб.
Ответ(ы):
Гость:
N:3 - стоимость батона, тогда на 60 рублей можно купить 60:(n:3) батонов (еще раз говрю, что n:3 - стоиость одного батона)
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