Какое склонение у слова увлечение 1-ое, 2-ое или 3-е?
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Какое склонение у слова увлечение 1-ое, 2-ое или 3-е?
Ответ(ы):
Гость:
Второе склонение у слова увлечение, т.к. средний род и оканчивается на -е.
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