Что такое группа населения?
История
Что такое группа населения?
Ответ(ы):
Гость:
ГРУППА НАСЕЛЕНИЯ -часть самодеятельного населения города, занятая в отраслях народного хозяйства, определяющих основное направление и масштабы развития города.
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