Геологи прошли маршрут длинной 75км в первый день они прошли 3/25 всего маршрута а во второй 4/25 всего маршрута какой путь прошли геологи за эти два дня

Математика

Геологи прошли маршрут длинной 75км в первый день они прошли 3/25 всего маршрута а во второй 4/25 всего маршрута какой путь прошли геологи за эти два дня

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