Геологи прошли маршрут длинной 75км в первый день они прошли 3/25 всего маршрута а во второй 4/25 всего маршрута какой путь прошли геологи за эти два дня
Математика
Геологи прошли маршрут длинной 75км в первый день они прошли 3/25 всего маршрута а во второй 4/25 всего маршрута какой путь прошли геологи за эти два дня
Ответ(ы):
Гость:
В первый- 9 км., во второй- 12км
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