вычислите площадь круга радиус которого равен 4см
Математика
вычислите площадь круга радиус которого равен 4см
Ответ(ы):
Гость:
S=ПR^2 S=3,14*16=50.24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите второй двучлен в разложении на множители квадратного трехчлена, если мож??о с решением, срочно 2х^2+5x+3=2(x+1)*(...) Ответы: 2х+3 ...
История
Математика
Геологи прошли маршрут длинной 75км в первый день они прошли 3/25 всего маршрута а во второй 4/25 всего маршрута какой путь прошли геологи за эти д...
Биология