Как изменился бы климат Австралии, если бы Большой Водораздельный хребет был расположен на западном побережье материка?
География
Как изменился бы климат Австралии, если бы Большой Водораздельный хребет был расположен на западном побережье материка?
Ответ(ы):
Гость:
Может был бы ветреный и дождливый климат.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Русский язык
Математика
Алгебра
Найдите второй двучлен в разложении на множители квадратного трехчлена, если мож??о с решением, срочно 2х^2+5x+3=2(x+1)*(...) Ответы: 2х+3 ...
История
Математика
Геологи прошли маршрут длинной 75км в первый день они прошли 3/25 всего маршрута а во второй 4/25 всего маршрута какой путь прошли геологи за эти д...
Биология