Морфологический разбор слова журча.
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Морфологический разбор слова журча.
Ответ(ы):
Гость:
Журч это корень, а А окончание журч это основа
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