Морфологический разбор слова журча.

Русский язык
Морфологический разбор слова журча.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Журч это корень, а А окончание журч это основа
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