Помогите что больше 6 3/7 или 6,1

Математика
Помогите что больше 6 3/7 или 6,1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6 3/7=6,4(3/7= 0,4) 6,4>6,1
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