Настенные часы начинают быть каждые четверть часа. Сколько раз часы начитают быть за январь месяц? памагите плиз
Математика
Настенные часы начинают быть каждые четверть часа. Сколько раз часы начитают быть за январь месяц? памагите плиз
Ответ(ы):
Гость:
29760 рпз..............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Українська мова
Физика
Три тела брошены так: первое – вниз без начальной скорости, второе – вниз с начальной скоростью, третье – вверх. Что можно сказать об ускорениях эт...
Математика
Русский язык
Русский язык
География
Как изменился бы климат Австралии, если бы Большой Водораздельный хребет был расположен на западном побережье материка?
Английский язык