Настенные часы начинают быть каждые четверть часа. Сколько раз часы начитают быть за январь месяц? памагите плиз

Математика

Настенные часы начинают быть каждые четверть часа. Сколько раз часы начитают быть за январь месяц? памагите плиз

Автор: Гость