Плиииз помогите !!!))) до 21:30 прошу
Математика
Плиииз помогите !!!))) до 21:30 прошу
Ответ(ы):
Гость:
7 3/8-1 1/8=6 2/8 =6 1/4 5/9 +14 2/3 = 5/9 +14 6/9 = 14 11/9 =15 2/9
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