Падежи имен существительных.мычит как корова-так говорят о чьем-нибудь немелодич??ом пении.Но эти лова обижают коров так как они любят музыку.Коровы даже различают музыкальный ритм. пастухи с помощью музыки собирают стадо.
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Падежи имен существительных.мычит как корова-так говорят о чьем-нибудь немелодич??ом пении.Но эти лова обижают коров так как они любят музыку.Коровы даже различают музыкальный ритм. пастухи с помощью музыки собирают стадо.
Ответ(ы):
Гость:
Мычит как корова-так.
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