Падежи имен существительных.мычит как корова-так говорят о чьем-нибудь немелодич??ом пении.Но эти лова обижают коров так как они любят музыку.Коровы даже различают музыкальный ритм. пастухи с помощью музыки собирают стадо.

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Падежи имен существительных.мычит как корова-так говорят о чьем-нибудь немелодич??ом пении.Но эти лова обижают коров так как они любят музыку.Коровы даже различают музыкальный ритм. пастухи с помощью музыки собирают стадо.

Автор: Гость