Докажите , что каждый угол равностороннего треугольника равен 60°
География
Докажите , что каждый угол равностороннего треугольника равен 60°
Ответ(ы):
Гость:
Сумма кутов треугольника 180°,180° поделить на количество кутов. 180°:3=60°
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