Решите пожалуйста номер 19

Обществознание
Решите пожалуйста номер 19
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я не уверен но может так 1- Москва 2-кольчуга 3-предки 4-незнаю 5- незнаю 6-шлем 7-книга(летопись) 8-Дружина
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