Какие основные суффиксы наречий вы можете назвать?

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Какие основные суффиксы наречий вы можете назвать?
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