Сколько суффиксов в слове галчата

Русский язык
Сколько суффиксов в слове галчата
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Один суфикс это ат а оканчание галч корень а ат суфикс
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