Что называют давление ?) (срочно надо )
Физика
Что называют давление ?) (срочно надо )
Ответ(ы):
Гость:
Давления-это количество силы на единицу площади p=F/S
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