Споріднені слова до слова свята

Українська мова
Споріднені слова до слова свята
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Святковий, святкувати, свято (прислівник - свято вірили).
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