Споріднені слова до слова свята
Українська мова
Споріднені слова до слова свята
Ответ(ы):
Гость:
Святковий, святкувати, свято (прислівник - свято вірили).
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