Cкладно сурядне реченння без ком!
Українська мова
Cкладно сурядне реченння без ком!
Ответ(ы):
Гость:
На хвилину раптом стихли голоси іспинились тіні
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Помогите с заданием по белорусскому языку! Запішіце нумары, якімі абазначаны сказы: а) простыя з аднароднымі членамі; б) бяззлучнікавыя склад...
Математика
На решение двух задач Васе потребовалось 24 мин а на решение трёх примеров на деление-18 мин Во сколько раз больше занимало у Васи решение задачи,ч...
Українська мова
Литература
Проследите, на сколько точно и полно отражается в стихотворение поведение собаки, птенца и старого воробья.Для этого выпишите ключевые слова и соче...
Английский язык
Перевод с английского на русский язык Yesterday my grandma cieaned the house,washed the dishes, fnd cooked tasty cookies. учебник 3 класса 1 часть
Математика
Помогите написать условие задачи: С одной грядки собрали 10 кабачков, а со второй - 8. Все кабачки уложили в 3 корзины, поровну в каждую. Сколько к...