Придумать 4 предложения 2 простых 2 сложных!
Русский язык
Придумать 4 предложения 2 простых 2 сложных!
Ответ(ы):
Гость:
1) Маша и Миша, хорошие друзья, они очень долго дружат, и спустя пять лет они так же не разлей вода! 2) Даша и Саша, хорошие волейболистки, их хвалят за их хорошую игру, в столь раннем возрасте! 3) Мама наконец-то приехала с командировки! 4) Папа сделал очень вкусный ужин!
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