Из СН3-СН=СН2 получили сн2=сн-сн3
Химия
Из СН3-СН=СН2 получили сн2=сн-сн3
Ответ(ы):
Гость:
Это одно и то же вещество просто написано в зеркальном виде СН3-СН=СН2 наоборот и будет СН2=СН-СН3 бутен-1 это
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