Помогите пожалуйста какое предложение ? повеств/вопросит/побудит воскл/невоск?? простое /сложное распростр /нераспростр односостав/двухсостав чем осложнено ?? дул,ветер,плакала трава и ветви о недавнем зное , и ра...

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Помогите пожалуйста какое предложение ? повеств/вопросит/побудит воскл/невоск?? простое /сложное распростр /нераспростр односостав/двухсостав чем осложнено ?? дул,ветер,плакала трава и ветви о недавнем зное , и раз проснувшихся едва сжималось сердце молодое .
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Ответ(ы):
Гость:
Повествовательное, не восклицательное, сложное, осложнено однородными членами, распространённое, 2-сост,
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