Найдите все простые делители значения выражения 10^5-15^4

Алгебра
Найдите все простые делители значения выражения 10^5-15^4
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