Пожалуйста, помогите и поясните. 1) привести многочлен к стандартному виду. a) 3x^4 - 5x^3 + 2x^4 - 4x^2 + x - x^4 b) 5y - 6y^2 - 7y^3 + 3y - 2y^2 + y^4 + 11y^3 2) найдите значение многочлена, привести его к стандартному...

Алгебра

Пожалуйста, помогите и поясните. 1) привести многочлен к стандартному виду. a) 3x^4 - 5x^3 + 2x^4 - 4x^2 + x - x^4 b) 5y - 6y^2 - 7y^3 + 3y - 2y^2 + y^4 + 11y^3 2) найдите значение многочлена, привести его к стандартному виду. а) x^2 - 7,5x + 4,5x^3 - 2x^2 + 1,5x -xy^2 + 4x^2y - 2x^2y X = 2 , y = -1 b) xy^7 - yx^5 + y^12 - 3x^4 + 2x^2 - 6 + 2y^12 - xy^7 + 4x^4

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