Представьте число 8000 в виде произведения степеней простых чисел
Алгебра
Представьте число 8000 в виде произведения степеней простых чисел
Ответ(ы):
Гость:
2^6 умнож 5^3 равно 8000 число 8000 дели на 2 так до конца а потом дели на 5 тоже до конца
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