Периметр прямоугольника 60 см его ширина 12 см чему равна длина этого прямоугольника

Математика
Периметр прямоугольника 60 см его ширина 12 см чему равна длина этого прямоугольника
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Ответ(ы):
Гость:
1) 60:12=5 длина прямоугольника
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