Срочно! Помогите! нужно написать сочинение на тему: Прогулка по городу! Чтобы там было как можно больше несклоняемых существительных! Срочно!

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Срочно! Помогите! нужно написать сочинение на тему: Прогулка по городу! Чтобы там было как можно больше несклоняемых существительных! Срочно!

Автор: Гость