Расстояние на местности в 20м. изображено на плане отрезком 1см. Определите масштаб плана.
Математика
Расстояние на местности в 20м. изображено на плане отрезком 1см. Определите масштаб плана.
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