Каким образом можно изменить электрический ток в катушке?

Физика
Каким образом можно изменить электрический ток в катушке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Изменить электрический ток в катушке можно тремя способами: 1)Увеличить/Уменьшить количество витков проволоки. 2)Уменьшить/Увеличить силу тока в катушке. 3)Достать или наоброт вставить железный сердечник.
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