Чем рассказы отличаются от сказок
Литература
Чем рассказы отличаются от сказок
Ответ(ы):
Гость:
Расказ повествует от событие из жизни.Сказка придуманая ситуация сказочные герои.
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