Что больше 16/15 или 1...помогите прошу пожалуйста очень надо
Математика
Что больше 16/15 или 1...помогите прошу пожалуйста очень надо
Ответ(ы):
Гость:
Больше один потому что если посмторетть к примеру торт то этот кусок будет больше вот и ве
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