Папа сказал , что идёт со скоростью 6км/ч , на машине едет 10 раз , быстрее , а на велос??педе в 4 медленнее чем на машине . с какой скоростью папа едет на велосипеде S-растояние V-скорость t-время
Математика
Папа сказал , что идёт со скоростью 6км/ч , на машине едет 10 раз , быстрее , а на велос??педе в 4 медленнее чем на машине . с какой скоростью папа едет на велосипеде S-растояние V-скорость t-время
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