Срочно! У меня 5 минут! Укажите способ словообразования в слове «добрососедства»
Русский язык
Срочно! У меня 5 минут! Укажите способ словообразования в слове «добрососедства»
Ответ(ы):
Гость:
Приставочно-суффиксальный
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