Дом занимает одну пятнадцатых всего садового участка.Найдите площадь участка,если площадь земли под домом 40м квадратных ОТДАМ 20 ЬАЛЛОВ
Математика
Дом занимает одну пятнадцатых всего садового участка.Найдите площадь участка,если площадь земли под домом 40м квадратных ОТДАМ 20 ЬАЛЛОВ
Ответ(ы):
Гость:
Площадь земли под домом 40 м² и это пятнадцатая часть участка. Для того, что бы выяснить площадь участка необходимо решить: 40 м²·15=600 м². Ответ: площадь участка 600 м²
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