После того как поезд прошёл 70% расстаяние между городами,ему осталось пройти ещё 255км определить расстояние которое прошёл поезд срочно!

Математика

После того как поезд прошёл 70% расстаяние между городами,ему осталось пройти ещё 255км определить расстояние которое прошёл поезд срочно!

Автор: Гость