После того как поезд прошёл 70% расстаяние между городами,ему осталось пройти ещё 255км определить расстояние которое прошёл поезд срочно!
Математика
После того как поезд прошёл 70% расстаяние между городами,ему осталось пройти ещё 255км определить расстояние которое прошёл поезд срочно!
Ответ(ы):
Гость:
Х - 70% 255 - 30% х=255*70 / 30=595 км прошел поезд
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