После того как поезд прошёл 70% расстаяние между городами,ему осталось пройти ещё 255км определить расстояние которое прошёл поезд срочно!

Математика
После того как поезд прошёл 70% расстаяние между городами,ему осталось пройти ещё 255км определить расстояние которое прошёл поезд срочно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х  -  70% 255  -  30% х=255*70 / 30=595 км прошел поезд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30 мин у школы они встретились Ваня шел до встречи с Колей 12 мин сколько минут в пути был Коля
Ответить
Математика
Дом занимает одну пятнадцатых всего садового участка.Найдите площадь участка,если площадь земли под домом 40м квадратных ОТДАМ 20 ЬАЛЛОВ
Ответить
Химия
Привет всем! Помогите решить пожалуйста задачу! Сколько образуется м3 CO2 при сжиг??нии? 1)5 кубометра метана 2)5 кг этана
Ответить
Математика
Для того чтобы проверить,правильно-ли я решила.Не думайте,что я слоупок. Столбиком деление: 25689:15 156897:54 376897:37
Ответить
Математика
Аня родилась 12 января 1992 года, а её подруга-25марта этого же года. На сколько дней Аня старше своей подруги? Вырази это число в неделях и днях.
Ответить
Математика
Можете решить пожалуйста :)
Ответить
Русский язык
Просклоняйте прилагательные солнечная весенняя погода
Ответить
Математика
Два человека находились на расстоянии 240 м друг от друга.Первый человек пошел по н??правлению ко второму со скоростью 45 м /мин,а второй остался н...
Ответить
Русский язык
Срочно! У меня 5 минут! Укажите способ словообразования в слове «добрососедства»
Ответить
Математика
Папа сказал , что идёт со скоростью 6км/ч , на машине едет 10 раз , быстрее , а на велос??педе в 4 медленнее чем на машине . с какой скоростью папа...
Ответить