7. Скорость передачи сообщения, состоящего из знаков: 1 и 0, по каналу связи составляет 100 знаков в секунду. Сколько знаков будет передано за 1 час, если удвоить скорость передачи? A) 60 000; B) 120 000; C) 360 000; D) 720...
Информатика
7. Скорость передачи сообщения, состоящего из знаков: 1 и 0, по каналу связи составляет 100 знаков в секунду. Сколько знаков будет передано за 1 час, если удвоить скорость передачи? A) 60 000; B) 120 000; C) 360 000; D) 720 000.
Ответ(ы):
Гость:
100*2 знаков в секунду * 3600 секунд = 720 000.
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