7 Сложно-сочиненных предложений из произведения "горе от ума"

Гость: Гость:

1.Тужите, знай, со стороны нет мочи, сюда ваш батюшка зашел, я обмерла.2.Всю ночь читает небылицы, и вот плоды от этих книг! 3.Смотри ты на меня: не хвастаю сложеньем; однако бодр и свеж, и дожил до седин, свободен, вдов, себе я господин... ( ставится ";", т.к. предложение бессоюзное, значение определенности, последовательности, плюс одно из простых предложений имеет в себе какие-то знаки, т.е. обособлено) 4.Забылись музыкой, и время шло так плавно. 5. Желал бы зятя он с звездами, да с чинами, а при звездах не все богаты, между нами. 6. Возьмет он руку, к сердцу жмет, из глубины души вздохнет, ни слова вольного, и так вся ночь проходит, рука с рукой, и глаз с меня не сводит. 7. Вчера был бал, а завтра будет два.