Напишите, пожалуйста, 10 аргументов из русской литературы для итогового сочинения по литературе на тему "дружба и вражда"

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Тут конечно не 10 но и из этих тоже можно выжать столько что хватит на несколько хороших сочинений 1 аргумент из Дубровского. В нем раскрываются отношения между Троекуровым и Дубровским 2 аргумент "Отцы и дети" Тургенева где описываются отношения Базарова и Кирсанова младшего 3 аргумент Преступление и наказание где одной из проблем являются отношения Разумихина и Раскольникова 4 аргумент Обломов. Отношения Обломова и Штольца.