Напишите, пожалуйста, 10 аргументов из русской литературы для итогового сочинения по литературе на тему "дружба и вражда"

Литература
Напишите, пожалуйста, 10 аргументов из русской литературы для итогового сочинения по литературе на тему "дружба и вражда"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут конечно не 10 но и из этих тоже можно выжать столько что хватит на несколько хороших сочинений 1 аргумент из Дубровского. В нем раскрываются отношения между Троекуровым и Дубровским 2 аргумент "Отцы и дети" Тургенева где описываются отношения Базарова и Кирсанова младшего 3 аргумент Преступление и наказание где одной из проблем являются отношения Разумихина и Раскольникова 4 аргумент Обломов. Отношения Обломова и Штольца.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Первое и второе плиз
Ответить
Математика
Сколько будет 1500:3•6
Ответить
Русский язык
Лексическое значение кратер
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 518
Ответить
Математика
Найдите величину острого угла параллелограмма ABCD если биссектриса угла A образуе?? со стороной BC угол равный 8
Ответить