Лексическое значение корень

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Корень - 1. морфема общей части родственных слов, выражающая и предопределяющая лексическое значение слова. 2. Подземная часть растения, посредством которой оно укрепляется в почве и получает из земли воду с растворёнными в ней минеральными веществами.