Лексическое значение корень

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Лексическое значение корень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень - 1. морфема общей части родственных слов, выражающая и предопределяющая лексическое значение слова. 2.  Подземная часть растения, посредством которой оно укрепляется в почве и получает из земли воду с растворёнными в ней минеральными веществами.
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