Лексическое значение корень
Русский язык
Лексическое значение корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень - 1. морфема общей части родственных слов, выражающая и предопределяющая лексическое значение слова. 2. Подземная часть растения, посредством которой оно укрепляется в почве и получает из земли воду с растворёнными в ней минеральными веществами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Алгебра
Помогите пожалуйста решить уравнение .При каком значении параметра a уравнение ax - 5 = 3x + a не имеет корней ?
Українська мова