Помогите пожалуйста решить уравнение .При каком значении параметра a уравнение ax - 5 = 3x + a не имеет корней ?

Алгебра

Помогите пожалуйста решить уравнение .При каком значении параметра a уравнение ax - 5 = 3x + a не имеет корней ?

Автор: Гость