Помогите пожалуйста решить уравнение .При каком значении параметра a уравнение ax - 5 = 3x + a не имеет корней ?

Алгебра
Помогите пожалуйста решить уравнение .При каком значении параметра a уравнение ax - 5 = 3x + a не имеет корней ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При а= -5, уравнение  не имеет корней
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