Морфологический разбор слов: Приветлив; Теряется; Её.

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Морфологический разбор слов: Приветлив; Теряется; Её.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приветлив-прилагательное,н.ф.-приветливый,качественное, в краткой форме,в ед. ч,в м. р. Синтаксическая роль-сказуемое. Теряется-глагол,н.ф.-теряться,несовершенного вида,непереходный,1 спряжения,в изъявительном наклонении,в ед.ч,в м. р, в наст времени,в 3 лице. Синтаксическая роль-сказуемое  Ее-местоимениение,н.ф.-она,личное, в род или вин падеж(смотря какое предложение),в ед.ч,в ж. р.Синтаксическая роль-дополнение.
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