7 ц + 8 т 9 ц 8729кг 9620кг 1529кг 8810кг
Математика
7 ц + 8 т 9 ц 8729кг 9620кг 1529кг 8810кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9600кг Так будет правильно 700кг+8900кг=9600
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