Реши задачу составляя выражением. Чтобы перевязать одним и тем же способом 6 одинаковых посылок потребовалось 18 м шнура. Сколько таких посылок перевязали если использовали 42 м шнура

Математика

Реши задачу составляя выражением. Чтобы перевязать одним и тем же способом 6 одинаковых посылок потребовалось 18 м шнура. Сколько таких посылок перевязали если использовали 42 м шнура

Автор: Гость