2 электрички выехали одновременно с конечных станций через 2 часа они встретились и продолжили движение каждый в своем направлении скорость 1 электрички 49 километров час другой 53 километров час Какое расстояние между конечным...

Математика

2 электрички выехали одновременно с конечных станций через 2 часа они встретились и продолжили движение каждый в своем направлении скорость 1 электрички 49 километров час другой 53 километров час Какое расстояние между конечными станциями Каково расстояние будет между ними через 2 часа после встречи

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