2 электрички выехали одновременно с конечных станций через 2 часа они встретились и продолжили движение каждый в своем направлении скорость 1 электрички 49 километров час другой 53 километров час Какое расстояние между конечным...
Математика
2 электрички выехали одновременно с конечных станций через 2 часа они встретились и продолжили движение каждый в своем направлении скорость 1 электрички 49 километров час другой 53 километров час Какое расстояние между конечными станциями Каково расстояние будет между ними через 2 часа после встречи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49+53=102км/ч (общая скорость) 2*102=204км (между двумя станциями) такоеже растояние будет между ними через 2 часа
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