Какие параметры атмосферы характеризуют погоду?

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1) Метеорология - наука о строении и свойствах земной атмосферы и совершающихся в ней физических процессах. 2)Температура, влажность, облачность, направление ветра, скорость ветра, осадки. 3)Дождь, снег, град, гроза, ветер. 4)Воздушные массы перемещаются из одних районов земного шара в другие, определяя климат и погоду на данной территории. Каждая воздушная масса обладает свойствами, характерными для района, над которым она сформировалась.