Створити плакат на захист весняних рослин !!!! Помогите! подайте идею

Окружающий мир
Створити плакат на захист весняних рослин !!!! Помогите! подайте идею
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