Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, – это : 1. цитоплазма 2. хлоропласт 3. ядро 4. наружная мембрана

Биология
Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, – это : 1. цитоплазма 2. хлоропласт 3. ядро 4. наружная мембрана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.цитоплазма (как ты не знаеш таких ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей?!)
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