Решите пожалуйста примеры
Математика
Решите пожалуйста примеры
Ответ(ы) на вопрос:
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480. а.130507 б.32 в.456 г.608 д.3007 е.4700 ж.3800 з.39 и.203 к.547 номер 481 а.675019+88892/284-98603=675019+313-98603=675332-98603=576729 б.308803-75152/176+78008=308803-427+78008=308376+78008=386384 в.709*907-2480065/413=643063-6005=637058 г.4789368/228-24*606=21006-14544=6462
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