К празднику 8 Марта в теплице вырастили 300 тюльпанов, а еще нарциссы и гвоздики. Определи по диаграмме, сколько нарциссов и сколько гвоздик вырастили в теплице Какое действие? Умножение?, или Деление?

Математика
К празднику 8 Марта в теплице вырастили 300 тюльпанов, а еще нарциссы и гвоздики. Определи по диаграмме, сколько нарциссов и сколько гвоздик вырастили в теплице Какое действие? Умножение?, или Деление?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это вся задача, то каждых цветов вырастили по 300 получается  300 гвозди  300 нарцисс 300 тюльпанов  всего 900 цветов
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