К празднику 8 Марта в теплице вырастили 300 тюльпанов, а еще нарциссы и гвоздики. Определи по диаграмме, сколько нарциссов и сколько гвоздик вырастили в теплице Какое действие? Умножение?, или Деление?

Математика

К празднику 8 Марта в теплице вырастили 300 тюльпанов, а еще нарциссы и гвоздики. Определи по диаграмме, сколько нарциссов и сколько гвоздик вырастили в теплице Какое действие? Умножение?, или Деление?

Автор: Гость