Почему на посещение театра в Афинах было доступно даже беднейшим гражданам
История
Почему на посещение театра в Афинах было доступно даже беднейшим гражданам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Театр возник в Древней Греции. Его зарождение связано с празднествами в честь бога Диониса - покравителя виноделов. Чтобы сделать посещение театра доступным даже беднейшим гражданам, государство в Афинах выдавало деньги для покупки выходных билетов
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